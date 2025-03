Formiche.net - Quando il business incontra la sicurezza nazionale. Pirelli al bivio

Leggi su Formiche.net

Oggi il consiglio di amministrazione disi riunisce per discutere i conti. Ma anche, come anticipato dai media nei giorni scorsi, per trovare una soluzione alle difficoltà interne al gruppo. Da una parte c’è il management, guidato dal vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, che guarda sempre più al mercato americano. Dall’altra c’è l’azione di riferimento, Sinochem, colosso nelle mani del partito-stato cinese. L’ingresso alla Bicocca è datato 2015, con tanto di plauso di Igor Sechin, amministratore delegato della società pubblica russa Rosneft (che sarebbe entrata innel 2014 con il 13% salvo poi, sette anni più tardi, portare un giornalista russo in tribunale – vincendo – accusandolo di aver scritto falsità): al Sole 24 Ore il fedelissimo del leader Vladimir Putin esprimeva soddisfazione per l’ingresso dei capitali cinesi che si univano alle conoscenze italiane e alla materia prima (la gomma) russa.