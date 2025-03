Oasport.it - Quando i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, tv, streaming, italiani in gara

Il momento più importante della stagione è finalmente arrivato., mercoledì 26 marzo, si alzerà il sipario sui Campionatidi, evento quest’anno in scena a Boston (Stati Uniti), precisamente presso l’impianto TD Garden. Saranno due i segmenti pianificati in questa giornata inaugurale: lo short program individuale femminile e quello riservato alle coppie d’.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 17.00 E ALLE 23.40Le ostilità scatteranno alle ore 17:00 italiane con il programma corto femminile,in cui sarà della partita la nostra Lara Naki Gutmann, in lizza per una top 10 che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di una davvero importante annata sportiva. Ai piani alti è previsto invece lo scontro tra il fenomeno nipponico Kaori Sakamoto e la padrona di casa Amber Glenn, pronta a sfruttare il fattore campo in una prova in cui dovrà però stare molto attenta a tutto il reparto asiatico.