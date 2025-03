Secoloditalia.it - Quando Bruxelles diventa un show culinario: dalla pasta alla guerra, l’Ue prepara il kit di sopravvivenza (video)

Mettete da parte Bear Grylls e i suoi manuali daestrema, perché ora èa dettare le regole per resistere agli orrori dellae delle crisi globali. Dopo la Francia di Macron, che già la scorsa settimana consigliava dire gli zaini per il fronte immaginario, arriva ora il sequel made in Eu con Hadja Lahbib, commissaria europea per la Gestione delle crisi. Dal kit francese per lasiamo ufficialmente passati“borsetta della resilienza“. Lo spettacolo, almeno, è garantito.Kit emergenza stile MasterchefProprio così: con uno stile più adatto a una puntata di Masterchef che a una conferenza sulla sicurezza collettiva, la commissaria belga ha presentato la sua personale «bag survival edition», un kit d’emergenza in stile Barbie in mimetica.