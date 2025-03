Lapresse.it - Qualificazioni Mondiali 2026, l’Argentina travolge il Brasile 4-1

Poker delcontro ilnel ‘Super clasico de las Americas’ valido per lealla Coppa del Mondo. L’albiceleste s’impone per 4-1 grazie alle reti di Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per i verdeoro il gol della bandiera è di Cunha. Argentina qualificata aiCon la vittoria contro ilraggiunge quota 31 punti (frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta) staccando il pass per il Mondiale. La nazionale guidata da Scaloni è la settima squadra qualificata alla competizione intercontinentale. Le altre sei sono l’Iran, che ha ottenuto martedì la qualificazione, il Giappone, la Nuova Zelanda e i tre Paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono dunque 41 le nazionali che ancora devono qualificarsi.