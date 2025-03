Formiche.net - Quale difesa europea per il futuro del multilateralismo? Il dibattito al Cnel

L’Europa è a un bivio. Lacomune, tema dibattuto sin dal fallimento della Comunitàdinel 1954, torna al centro delcon ReArm Europe, il progetto promosso dalla Commissioneper rafforzare le capacità strategiche del continente. Ma la domanda resta: indirezione deve procedere il rinnovato sforzo europeo?Tali questioni sono state al centro del convegno “e ruolo internazionale dell’Europa”, organizzato dal, in collaborazione con il Villa Mondragone economic development association — Gruppo dei 20. Ad aprire i lavori è stato il padrone di casa, Renato Brunetta, che ha sottolineato l’importanza di un approccio strategico e coordinato per affrontare le sfide globali. La necessità di complementarietà tra Ue e Nato“L’Europa deve rafforzare le proprie capacità di, ma non in contrapposizione alla Nato, bensì in complementarietà con essa”, ha affermato Alessandro Minuto Rizzo, ambasciatore e già vice segretario generale della Nato.