Ilfattoquotidiano.it - Pullman turistico precipita nel fiume Po a Torino: soccorritori sul posto

Unto questo pomeriggio nelPo a, in corrispondenza di piazza Vittorio Veneto. Sulstanno operando i vigili del fuoco. Si tratta di un autobus privato, l’autista è stato recuperato e sono in corso attività di ricerca di eventuali ulteriori passeggeri o di passanti coinvolti nell’incidente. L’incidente è avvenuto sul ponte Vittorio Emanuele I dove il centro si collega con la collina. Il bus si è parzialmente inabissato. Sulsono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori oltre ai sanitari e alle forze dell’ordine.L'articolonelPo asulproviene da Il Fatto Quotidiano.