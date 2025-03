Unlimitednews.it - Puglia, Emiliano “UE ha tolto fondi alla cultura, errore gravissimo”

BARI (ITALPRESS) – “C’è stato un blitz da parte dell’Unione europea, che ha impedito nel nuovo quadro di finanziamenti europei di utilizzare ieuropei per la, ritenendo che essi non fossero in questo momento utili. È stato un, rispetto al quale però il mondo dellaeuropeo non ha reagito assolutamente”. Lo ha detto il presidente della regione, Michele, margine del panel “Lache produce – Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva”. L’evento, parte integrante delle giornate “Apulia Industry Days” di Apulia Film Commission, in corso all’interno del programma del Bif&st 2025. “Anche questo è un– ha proseguito– perché anche in Paesi ricchi c’è bisogno di ‘costringere’ le comunità a confrontarsi con la produzionele”.