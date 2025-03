Prysmian, missione negli Usa per acquisire Channell Commercial Corporation

Leggi su Ildenaro.it

mette a segno un colpo strategico oltreoceano. Il gruppo milanese, leader mondiale nella produzione di cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato l’acquisizione di, storica azienda statunitense specializzata in soluzioni integrate per la connettività.L’operazione ha un valore di 950 milioni di dollari, soggetto ad aggiustamenti, con la possibilità di un earn-out fino a 200 milioni legato al raggiungimento di determinati obiettivi di Ebitda nel 2025.Questa è la prima grande acquisizione dinel settore delle soluzioni digitali, un passo decisivo per rafforzare la presenza nel mercato nordamericano e consolidare la posizione lungo tutta la filiera della connettività.Il finanziamento dell’operazione avverrà attraverso un mix di debito e capitale proprio, che includerà anche l’edi obbligazioni ibride e la cessione di azioni proprie.