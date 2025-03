Anteprima24.it - Provinciali, un’emergenza tra buche, rattoppi naïf ed ombre da fugare

Tempo di lettura: 2 minutiNon siamo ancora in grado di conferire al sindaco omniafacente di Salerno Vincenzo Napoli anche la palma di facente presidente della Provincia (anche se i numeri non dovrebbero dar luogo a sorprese) ma di una cosa siamo certi: conoscendo la competenza nel settore dell’ordinario che diviene straordinario, di una gettata di bitume che dà luogo a comunicati ed inaugurazioni, se davvero la presidenza di Palazzo Sant’Agostino dovesse andare a Napoli (cognome, sia chiaro) finalmente qualcosa potrebbe oliare l’incaglio nel quale è piombata la viabilità in capo alla Provincia. O almeno è ciò che auspichiamo.Il territorio salernitano, per ampiezza e reticolo stradale, è indubbiamente vasto. Ma il quadro generale delle stradeè a dir poco desolante. Dall’Aversana – divenuta cruciale anche per raggiungere il Costa d’Amalfi – alla Litoranea passando per la miriade di arterie che collegano tra loro piccoli e grandi centri, è impossibile elencare la moltitudine di ostacoli che un automobilista deve affrontare e superare.