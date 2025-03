Quotidiano.net - Prove di campo largo. L’unità è possibile. Almeno alle Regionali

Passa per le Regioni la possibilità di far rifiorire ildi centrosinistra. Il che non è neanche una novità, vista la risaputa capacità di "tener separate le questioni locali da quelle nazionali" sempre rivendicata dal Pd e assecondata dagliati più o meno obtorto collo, dato il carattere sostanzialmente bipolare del voto sui governatori. Le sei elezioniin programma nel 2025 si profilano perciò come l’ennesima occasione per ricominciare ad aggregare le forze politiche di opposizione che in Parlamento non riescono a trovare un indirizzo di marcia comune, a cominciare dquestioni di politica internazionale ed europea che mandano in sofferenza la stessa maggioranza. Con il centrosinistra che punta a vincere in 4 regioni su 6. Sui territori si lavora già da mesi.