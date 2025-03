Lapresse.it - Proteste in Serbia, centinaia di persone a Belgrado bloccano il ponte sul fiume Sava

dihanno bloccato uno dei principali ponti di, sulin, sotto la pioggia battente, per protestare contro la corruzione del governo del presidente progressista Aleksandar Vucic.La manifestazione è l’ennesima guidata da studenti universitari in sciopero che chiedono giustizia dopo il crollo del tetto di una stazione ferroviaria a Novi Sad lo scorso novembre, che ha causato la morte di 16. Molti hanno attribuito l’incidente alla corruzione del governo, alla negligenza e al mancato rispetto delle norme di sicurezza edile durante i lavori di ristrutturazione.Lesi stanno trasformando in una rivolta nazionale contro il governo populista dell’autoritario presidente Aleksandar Vucic. Questi ha accusato i manifestanti di lavorare per i servizi segreti stranieri e si è impegnato a sconfiggere quella che ha definito una “rivoluzione colorata”, il cui presunto obiettivo è quello di spodestarlo dal potere.