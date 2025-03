Ilrestodelcarlino.it - Protagoniste del Novecento. Serie di incontri in biblioteca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Campagnola le donnedelvengono raccontate in unadiorganizzati dal circolo culturale "Il Borgo" con le storie straordinarie di donne che hanno lasciato un segno indelebile. Dopo la serata inaugurale della settimana scorsa, che ha approfondito la figura di Josephine Baker, oggi alle 17,30 si prosegue alla sala Tirelli, accanto allacomunale di piazza Roma, con la prof. Nunzia Carlini che guida il pubblico per conoscere figure femminili che hanno lottato per i diritti civili, l’Europa e la libertà. L’iniziativa nasce per far conosceredelche, pur avendo avuto un ruolo fondamentale nella storia, sono spesso dimenticate. Questo secondo appuntamento sarà dedicato a Ursula Hirschmann (foto), intellettuale e attivista politica, il cui impegno, con Altiero Spinelli, ha contribuito alla nascita dell’idea di un’Europa unita e democratica.