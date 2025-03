Lapresse.it - Proroga polizze catastrofali saltata, via anche bonus elettrodomestici e auto aziendali

Leggi su Lapresse.it

Saltano gli emendamenti al decreto bollette sul rinvio dell’obbligo delleper le imprese, ilper l’acquisto die la: sono tra le proposte che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità in commissione Attività produttive della Camera, e che pertanto, salvo ripescaggio in seguito a ricorso, non verranno esaminate.In totale, alla scadenza del termine di giovedì scorso sono stati presentati 323 emendamenti, di questi sono stati ritenuti ammissibili le proposte che prevedono interventi, sussidi, agevolazioni,di natura fiscale, finalizzati a compensare direttamente le famiglie e le imprese dall’aumento in bolletta dei costi dell’energia e quelle in materia di fonti di energia rinnovabile funzionali a stabilizzare i prezzi energetici.