Quotidiano.net - Proroga polizza anti catastrofe per le imprese, il governo lavora a rinvio di 7 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 – Corsa contro il tempo per posticipare l’obbligatorietà delle polizze assicurative per lecontro le catastrofi naturali, prevista per il 31 marzo. Anche se la scadenza è ormai prossima, la maggioranza di centrodestra che sostiene ilsta cercando di inserire una, per mezzo di un emendamento al cosiddetto "Decreto bollette", per rinviare al 31 ottobre di quest’anno l’entrata in vigore dell’obbligo. Il tentativo delfa seguito alle richieste avanzate da molte associazioni di categoria delleitaliane. L'emendamento in fase di studio prevede il"al fine di consentire il superamento dell’emergenza energetica senza ulteriori oneri per le". La misura, infatti, è stata introdotta a tutela delledei danni da catastrofi naturali come terremoti, alluvioni e frane.