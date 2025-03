Ilveggente.it - Pronostico Strasburgo-Lione: finisce sempre così

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Il Francia il campionato ritorna con un match d’alta classifica.occupano rispettivamente il settimo e il quinto posto della graduatoria e non sono molto distanti dal secondo posto, quello che per il momento è del Marsiglia. Le ultime giornate insomma hanno molte cose da dire.(Lapresse) – Ilveggente.itStanno molto bene le due formazioni: quattro vittorie e un pareggio per i padroni di casa nelle ultime cinque; en-plein, invece, per la formazione che da un paio di mesi a questa parte è allenata da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese come sappiamo dopo un particolare e acceso diverbio con un arbitro è squalificato, quindi non sarà in panchina, guiderà i suoi dalla tribuna e, per il momento, la sua assenza a bordocampo non si è sentita particolarmente.