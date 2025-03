Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Brescia: la Serie A senza playoff

è una partita della trentunesima giornata diB e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.La classifica del campionato cadetto ci pare essere abbastanza delineata: Sassuolo ormai con un piede e mezzo inA, il Pisa subito dietro e locon la possibilità, anche, di evitare di giocare ise riuscisse alla fine della stagione di avere un vantaggio di quindici punti sul quarto posto. Difficile ma non impossibile, ce lo dice appunto la graduatoria.: la(Lapresse) – Ilveggente.itSono sette adesso quelli che i liguri hanno sulla Cremonese. E contro ilserve una vittoria per mettere pressione a tutte le altre. La classifica, ovviamente, ci dice che i padroni di casa partono con tutti i favori del, anche per quello che evidentemente è lo stato di forma di queste due squadre: non vince da cinque partite il, che ha cambiato di nuovo allenatore nel corso delle passate settimane e che viaggia ad un ritmo da retrocessione: quattro risultati utili nelle ultime cinque invece per loche, in casa, ha perso solamente una volta in questa stagione contro il Catanzaro.