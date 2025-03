Ilveggente.it - Pronostico Bayer Leverkusen-Bochum: fattore campo sempre decisivo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Un solo obiettivo rimasto: la Bundesliga. Ildopo l’eliminazione dalla Champions League per via deln Monaco, primo in campionato con sei punti di vantaggio, cercherà, battendo ilnell’anticipo del venerdì sera, di mettere pressione alla squadra di Kompany che per via di alcuni risultati così, altalenanti, ha lasciato qualche spiraglio di rimonta.(Lapresse) – Ilveggente.itDifficile, ma non impossibile, soprattutto perché i bavaresi nelle prime settimane di aprile giocheranno contro l’Inter. Quindi le energie saranno fondamentalmente per il doppio confronto contro la formazione di Inzaghi.