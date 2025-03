Ilveggente.it - Pronostici Lione-Bayern Monaco e Arsenal-Real Madrid: occhio alla remuntada

sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronosticoUn’altra candidata per la vittoria finale di questa Champions League, oltre il Barcellona che rimane la favorita, è il. La formazione francese riesce ogni anno ad alzare l’asticella e quest’anno c’è la netta sensazione che possa arrivare in fondomanifestazione per l’ennesima volta nel corso degli ultimi anni.: la sentenza è in discussione (AnsaFoto) – Ilveggente.itLa squadra dell’ex allenatore della Juventus, Montemurro, ha messo le cose a posto nel match d’andata contro il, vincendo due a zero e conquistando una grossa fetta di qualificazione. No, in questa partita non ci saranno scossoni di nessun tipo a differenza di quanto potrebbe succedere nell’altra gara in programma nella serata di mercoledì.