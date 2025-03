Ilveggente.it - Pronostici Barcellona-Wolfsburg e Chelsea-City: non c’è storia

Leggi su Ilveggente.it

sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronosticoCon il 4-1 rifilato in Germania al, il, la squadra più forte del Mondo, ha messo al sicuro il passaggio del turno alle semifinale di Champions League femminile. Certo, il ritorno in campionato ha regalato una grossa amarezza alle catalane: per la prima volta nella, infatti, il Real Madrid è riuscito a vincere un “Clasico”. Macchiato senza dubbio da una decisione arbitrale difficile da capire che, sull’1-1 e a dieci minuti dal termine, ha annullato una rete al. Insomma, una macchia.: non c’è(Lapresse) – Ilveggente.itChe non cambia però in nessun modo quello che è il destino di questa partita.