Sport.quotidiano.net - Promozione. Sorriso Larcianese. Per andare ai playoff basta il sesto posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per accedere agli spareggi dei play off, mantenendosi dentro la forbice dei dieci punti, sarà sufficiente arrivare sesti. Novità importante per il girone A di. Spieghiamo il motivo di questa novità. Il Sansovino ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia. In virtù del primoin campionato accede di diritto all’Eccellenza. Il San Giuliano, che è stata sconfitto in finale di Coppa dal Sansovino, acquisisce di conseguenza, come finalista, il diritto di partecipare ai, a prescindere da qualunque pozione di classifica che abbia a fine campionato. In questo momento, prima della partita di recupero a Forte Dei marmi, in programma questa sera alle 18.30, il San Giuliano è secondo. Laper centrare l’obiettivo deideve stare attenta di non cadere all’interno della forbice di differenza di dieci punti.