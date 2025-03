Sport.quotidiano.net - Promozione, il punto: il dg del Valfoglia dopo il ko con la capolista Fermignanese. Rossi: "Rigore giusto ma perdere così al 95’ fa molto male»

Sia la) che la sua vice (Jesina) ritrovano il successo e la distanza tra le due (1) non cambia. Rallenta ancora il Marina e i punti di differenza dallada 7 passano a 10. In quarta piazza staziona il Vismara (a meno11). Considerando che da qui alla fine sono rimasti in palio solo 9 punti (3 partite) la lotta per la vittoria di campionato è ormai una cosa trae Jesina e per un match tutto da ‘gustare’ le due squadre si affronteranno tra loro (a Fermignano) nella penultima giornata (6 aprile). La volata finale. Lanel pmo turno sarà a Lunano, poi ospiterà la Jesina e infine chiuderà a Gabicce. La Jesina domenica ospiterà il Marina, poi giocherà il big match di Fermignano e concluderà il torneo affrontando in casa il Moie Vallesina.