PROGRAMMA Atp Marrakech Bucarest Houston e WTA Charleston Bogotà

Tre mesi prevalentemente giocati sul cemento, ma dalla prossima settimana i circuiti ATP/WTA salutano i campi veloci e inauguarano la stagione su terra battuta. Un antipasto, in vista degli appuntamenti più importanti a cavallo tra aprile e maggio: 3 ATP 250 per gli uomini tra Bucharest,; restano per il momento ancora oltreoceano invece le donne, impegnate nel WTA 500 die nel 250 di.ENTRY LIST ATP 250ENTRY LIST ATP 250ENTRY LIST ATP 250ENTRY LIST WTA 500ENTRY LIST WTA 250 BOGOTAROLAND GARROS 2024Photo © Ray GiubiloCOBOLLI PROVA A USCIRE DALLA CRISI IN ROMANIAIn Romania nessun top-30 al via, ma tanti specialisti del rosso a partire da Sebastian Baez che in questi tornei punta a fare sempre la voce grossa. Spera di trovare finalmente le giuste sensazioni il nostro Flavio Cobolli, alle prese con un difficile avvio di stagione ricco di sconfitte.