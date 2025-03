Lanazione.it - Progetto "Tutti a Valanga". Sugli sci studenti e docenti

Studentesse edella Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Gavorrano-Scarlino, anche per il corrente anno scolastico, hanno partecipato al campo scuola "", che si è svolto nella località sciistica Folgarida, in Trentino. Ilche ha portatoad avvicinarsi allo sci alpino, ricade nell’ambito di competenza del Centro Sportivo Scolastico, tra i cui obiettivi si evidenzia la possibilità per glidi praticare sia gli sport tradizionali (volley, basket, pallamano), sia gli sport invernali, come lo sci alpino, sia gli sport estivi come la vela, oltre alle competizioni sportive scolastiche. Il campo scuola "" si è svolto a Folgarida dal 16 al 20 marzo e ha coinvolto 54 tra studentesse eprovenienti dalle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola media di Gavorrano e di Scarlino, accompagnati da cinque, che hanno seguito costantemente i ragazzi sulle piste mentre svolgevano la lezione con i maestri.