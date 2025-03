Ilfattoquotidiano.it - Prodi, tu quoque? La politica mostra una cronica insofferenza verso chi fa informazione

di Leonardo Botta Non siamo ai livelli dell’editto berlusconiano, che mandò a calci nel sedere fuori dalla Rai professionisti come Biagi, Santoro, Luttazzi e poi Sabina Guzzanti. Ma la patologicache lanei confronti dell’mantiene livelli sempre alti. Così, mentre i governi continuano a foraggiare testate (Libero, Il Foglio, Avvenire, Il Manifesto e altri) che talvolta non leggono nemmeno i familiari dei direttori con contributi che drogano il mercato, dalle stanze del potere continuano a registrarsi episodi di sprezzochi fa giornalismo e inchieste che spesso fanno emergere episodi di malaffare o malcostume.L’elenco è sterminato: gli schiaffi dell’ex ministro Landolfi a un intervistatore, i calci di La Russa a Formigli, reazioni contro inviati di programmi come Striscia o Le Iene.