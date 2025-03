Prodi tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefici | il video inedito

Leggi su Essere-informati.it

: ilLa puntata del 25 marzo di DiMartedì ha trasmesso unesclusivo che mostra l'incidente tra Romanoe la. Le immagini confermano la versione della reporter di Quarta Repubblica, evidenziando l'ex premier mentre le afferra una ciocca di.Ildell'episodio tra RomanoNel filmato, ripreso probabilmente con uno smartphone, si distingue chiaramente il momento in cui Romanocompie il gesto nei confronti della. L'episodio, che ha generato un acceso dibattito, rispecchia fedelmente il racconto della reporter: "Mi hato le orecchie come un professore fa a un somaro".L'argomento ha scatenato reazioni contrastanti in studio, con Giovanni Floris e Massimo Giannini che hanno cercato di ridimensionare la gravità del gesto.