Quotidiano.net - Prodi si scusa: “Mai voluto aggredire la giornalista, ho sbagliato a usare una mia gestualità familiare”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 – Dopo le polemiche arrivano le scuse. Tornando sulla reazione alla domanda dellaMediaset Lavinia Orefici sul manifesto di Ventotene, l’ex presidente del Consiglio Romanosiper l’accaduto. “Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto sabato 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio”, afferma il professore, respingendo però le accuse di aver aggredito l’inviata. Un frame tratto da un video mostra Romanoche tira una ciocca di capelli alladi Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, Roma, 26 marzo 2025. ANSA/FRAME LA7 +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ “E’ evidente dalle immagini e dall'audio – prosegue– che non ho mai inteso, né tanto meno intimidire la