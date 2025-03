Thesocialpost.it - Prodi si scusa: “Mai voluto aggredire la giornalista, ho sbagliato a usare una mia gestualità familiare”

Dopo le polemiche scaturite dall’episodio avvenuto sabato 22 marzo, durante la presentazione del suo ultimo libro, l’autore ha deciso di intervenire per spiegare la sua versione dei fatti.“Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose”, ha dichiarato, riferendosi al gesto compiuto nei confronti di unapresente all’evento. “Fa parte della mia”, ha spiegato, sottolineando di essersi reso conto solo successivamente, guardando le riprese, di aver riprodotto in un contesto inappropriato un movimento abituale. “Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio”, ha ammesso, precisando però che dalle immagini e dall’audio risulta evidente che non vi fosse alcuna intenzione di aggressione o intimidazione.Una riflessione più ampiaL’accaduto ha spinto l’autore a una considerazione più generale: “Penso sia un diritto di ciascuno, indipendentemente dal ruolo ricoperto nella vita, poter difendere la propria storia e onorabilità”.