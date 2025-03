Prodi, quel gesto contro la giornalista e l'aggressività del potere maschile contro le donne che lavorano

Leggi su Open.online

Dopo le immagini mostrate dalla trasmissione Di Martedì di Giovanni Floris, non c’è più alcun dubbio: Romanoha effettivamente tirato i capelli a Lavinia Orefici, ladi Mediaset che gli aveva fatto una domanda sul manifesto di Ventotene. Nelle riprese mostrate da La7 si vede bene che il professore non si è limitato a liquidare con tono sprezzante lae non le ha solo toccato la spalla, ma le ha tirato in modo scomposto e nervoso una ciocca di capelli. Un video che ha già fatto scatenare una campagna politica, con il centrodestra – e i mezzi di comunicazione più vicini al’area – scatenatol’ex Presidente del Consiglio.Lo squilibrio dinel mondo del lavoroQuesta inevitabile lettura politica della vicenda rischia, tuttavia, di essere fuorviante, perché potrebbe indurci a pensare che la questione resta chiusa nel recinto di un certo movimento o area politica.