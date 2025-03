Secoloditalia.it - Prodi non si scusa e ride della tirata di capelli alla giornalista: “Io gioisco, vogliono l’incidente…” (video)

Ridacchia e non si, il Professore, anzi, il “vecchio professore”, come si autodefinisce. “Non c’è proprio niente da chiarire”. Romanorisponde così alle domande sul ‘caso’ che lo coinvolge. L’ex premier, sabato scorso, rispondendo ad una domanda sul Manifesto di Ventotene, ha tirato iLavinia Orefici, come evidenziano idiffusi nelle ultime ore da Quarta Repubblica e Di Martedì. “Se si vuole creare l’incidente nei confronti di un vecchio professore, lo si faccia pure. E io”, dicea Bruxelles, dopo aver incontrato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. E se ne va ridacchiando.ILSUL TG1 sul commento direlativo, intanto, incassa il sostegno dem. “Noi, la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano”, scrive l’europarlamentare Giorgio Gori pubblicando una foto che ritrae la delegazione del Pd con