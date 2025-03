Quotidiano.net - Prodi e la lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene, il video inedito: ecco cosa è successo

Roma, 26 marzo 2025 – Non si placano le polemiche per la reazione di Romanonei confronti dellaLavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica, che gli chiedeva deldie del passaggio relativo alla proprietà privata. "Ma che cavolo mi chiede? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?", ha risposto il professore indispettito. Il nodo però resta se l'ex premier abbia o meno tirato i capelli alla cronista,da lui sempre smentita. Ieri, però, in unmostrato 'A DiMartedì', il talk show condotto da Giovanni Floris su La7, si vedeche con una mano tira una ciocca di capelli. Il filmato conferma dunque la versione del programma Mediaset, che da subito ha insistito sul gesto irrispettoso da parte di. Romanosi spazientisce di fronte alla domanda di una, Roma, 22 marzo 2025.