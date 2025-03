Ilfattoquotidiano.it - Prodi e i capelli tirati alla giornalista: “Un errore, ma non volevo aggredire. Rivendico la mia storia e onorabilità”

“Ho commesso une di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall’audio che non ho mai inteso, né tanto meno intimidire la”. Romanointerviene sulla polemica innescata dal suo comportamento nei confronti di una cronista di Rete 4, a cui ha afferrato una ciocca dicome gesto di stizza (video) dopo una domanda provocatoria sul manifesto di Ventotene. “Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso“, scrive in una nota l’ex premier e presidente della Commissione europea. Che però subito dopo passa al contrattacco: “Penso sia un diritto di ciascuno, non importa affatto quale ruolo abbia ricoperto nella vita, rivendicare la propriae la propriae non accettare, come un destino inevitabile, la strumentalizzazione e persino la derisione dilaganti, anche graziepotenza della Rete.