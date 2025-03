Lanotiziagiornale.it - Processo Visibilia, Santanché cambia avvocato e fa slittare la decisione sull’eventuale rinvio a giudizio. La mossa della ministra per guadagnare tempo

“Ho assoluta fiducia nella magistratura e vediamo cosa succede. Credo che nulla interverrà nella prima udienza, sono assolutamente tranquilla. Se volete saperlo, non vado a casa il 26 marzo”. Così proclamava sicura due giorni fa laDanielaai cronisti che a Milano la interrogavano sull’udienza preliminare in programma per oggi, dov’è accusata di truffa aggravata allo Stato sui contributicassa integrazione Covid ai dipendenti.Il cambio diin corsaUna tranquillità probabilmente dovuta alla consapevolezza che con il cambio diin corsa, annunciato ieri dai suoi legali, i tempi dell’udienza preliminare si sarebbero allungati. E, altrettanto probabilmente, non le sfuggiva la seria possibilità che l’intero procedimento, grazie all’ennesimo ritardo e al prossimo trasferimento del Gup, Tiziana Gueli, ad altro ufficio, rischia di dover ripartire da capo.