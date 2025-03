Tg24.sky.it - Processo crollo Ponte Morandi, Castellucci (ex ad Aspi): “Responsabile, ma non colpevole”

Continua ilper ildela Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, e per la morte di 43 persone. In tribunale è il giorno dell'ex amministratore delegato diGiovanni, imputato. L'ex top manager ha parlato in aula per la prima volta, rilasciando dichiarazioni spontanee. “Mi sento tuttorama non”, ha detto. Dopo di lui si conclude l'istruttoria. Ci sarà ancora un’udienza per il deposito degli ultimi documenti e poi ci sarà una sospensione per consentire ai pm di preparare la requisitoria. In aula ci sono anche tanti familiari delle vittime.