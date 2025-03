Genovatoday.it - Pro Recco, vittoria in rimonta con il Posillipo

Vince 11-8 la Procontro il, ma che fatica. I liguri infatti all'intervallo lungo sono sotto di tre reti, però peròno e battono i campani con tanti giovani in vasca.Con cinque Under 18 in formazione la Proviene sorpresa in avvio di gara dal, avanti 0-3.