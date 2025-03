.com - Prima Categoria / Coppa Marche, oggi la seconda giornata della Semifinale: si sfidano Ostra Calcio e Real Cameranese

I ragazzi di De Filippi ospitano la squadra di Pantalone: ai gialloblù non basta una semplice vittoria per sperare nel passaggio del turno, visto il 4-0 del Borgo Minonna nellaVALLESINA, 26 marzo 2025 – Torna lacon le garedi, mercoledì 26 marzo alle 15, sia Pianello dil’e la, per ladel girone 1.La squadra di De Filippi ha le chances di qualificazione alla finale appese a un filo: nella, infatti, i gialloblù hanno perso 4-0 al “Petraccini” contro il Borgo Minonna. A questo punto, dunque, gli ostrensi dovrebbero battere i rossoneri con 5 gol di scarto e sperare in una sconfitta degli jesini a Camerano. Fermo restando che i rossoblù si qualificherebbero con un pareggio qualora la squadra di Pantalone perda domani.