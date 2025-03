.com - Prima Categoria / Coppa Marche, la Real Cameranese batte l’Ostra Calcio e la elimina dalla Semifinale

Leggi su .com

I ragazzi di Pantalone tornano a vincere dopo due mesi ed estromettono i ragazzi di De Filippicompetizione. Decisiva-Borgo Minonna del 9 aprile per il passaggio in finalePIANELLO di OSTRA, 26 marzo 2025 – Larisorge in. I ragazzi di Pantalone, infatti, hanno battuto 0-3nella seconda giornata del girone 1 dellae si giocheranno l’accesso alla finalissima con il Borgo Minonna nella sfida del prossimo 9 aprile al “Petraccini”. Gli ostrensi di De Filippi, invece, sono statiticompetizione, avendo perso le due gare del turno.Hanno segnato Sandroni e Marchionne, con gli ospiti che hanno beneficiato anche di un autogol. Per passare il turno ladovrà per forza vincere a Jesi contro il Borgo Minonna: con un pareggio, infatti, i rossoblù guadagnerebbero la finale per via della migliore differenza reti, avendo vinto 4-0 contro