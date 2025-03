Quotidiano.net - Prezzi alle stelle, in Svezia è partito il boicottaggio dei supermercati

Leggi su Quotidiano.net

Stoccolma. 26 marzo 2025 – Il malcontento, com’è d’uopo di questi tempi, ha cominciato a dilagare sui social network, per poi sfociare – a partire da lunedì scorso – in un vero e propriodei: accade in, Paese in cui la protesta contro i rincari dei prodotti alimentari è divenuta, in breve tempo, una questione politica. Secondo le stime dell’agenzia governativa Statistics Sweden, il costo annuale per la spesa di una famiglia nel Paese – da gennaio 2022 – è schizzato a 30mila corone, pari a circa 2.763 euro. E le proiezioni dicono che un pacchetto di caffè raggiungerà presto la soglia simbolica di 100 corone (9,20 euro): un aumento di oltre il 25% dall’inizio del 2024. Neri carreli spesa - Germogli Ph 6 aprile 2016 Empoli Supermercato Coop spesa cassiera carrello ipermercato generi alimentari scaffali.