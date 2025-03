Romadailynews.it - Previsioni Meteorologiche per Giovedì 27 Marzo 2025

Leggi su Romadailynews.it

Roma e ProvinciaPer la giornata di27, leper Roma e i comuni della sua provincia indicano condizioni di variabilità con possibili precipitazioni sparse. Le temperature saranno generalmente comprese tra 9°C e 17°C.??Nota: Ledettagliate per ciascun comune della provincia di Roma non sono disponibili nei dati attuali. Tuttavia, si prevede che le condizionisaranno simili in tutta l’area provinciale, con variazioni minime nelle temperature e nelle precipitazioni.?Regione LazioNella regione Lazio, la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con possibili precipitazioni, in particolare nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno tra 14°C e 17°C, mentre le minime saranno comprese tra 6°C e 9°C.?per l’ItaliaA livello nazionale, la giornata di27sarà influenzata dalla perturbazione n.