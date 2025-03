Anteprima24.it - Presunte violenze sessuali sui cani, Zarrelli (ADA Liguria): “Serve l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco”

Tempo di lettura: 3 minutiHa fatto rumore eccome la storia delleai danni di. Una storia esplosa qualche giorno fa a Benevento con tanto di denunce social, post nei quali è stata resa noto il volto di quello che sarebbe l’autore e manifestazioni promosse e promesse. Chiamato in causa anche ilMastella che oggi è intervenuto sulla questione.“Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva fare – commenta ilClemente Mastella – e continuerà a farlo. Per i fatti di potenziale natura penale, indaga chi di dovere”.Ovvio che sia così ma dovrebbe esserci un ulteriore passo da fare da parte del primo cittadino, attore coinvolto insieme alla Procura, in una storia del genere“Mi hanno interessato della questione – ha dichiarato Antonietta, presidente di ADA, sannita di padre e residente in– perchè mi occupo di diritti degli animali e di tutti i casi in Italia.