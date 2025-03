Preso l’Arsenio Lupin americano che da 20 anni svaligiava Tiffany. Si è mangiato gli orecchini rubati. Ma in 15 giorni di “cure” li hanno recuperati

Leggi su Open.online

Questa volta sono riusciti ad arrestarlo quasi subito, dopo un lungo inseguimento autostradale con più auto del Dipartimento di polizia di Orlando. Quando Jathan Gilder, 32delle gioiellerie di mezza America, una fedina penale lunga pagine, ha capito che non c’era nulla da fare e che avrebbe dovuto terminare la fuga entro breve, ha avuto quella che riteneva una bella idea: si è messo in bocca le due coppie diappena trafugati daal “The Mall at Millennia” e con uno sforzo non da poco ne ha inghiottito uno alla volta. «Senza la prova del furto», ha pensato Gilder, «dovranno lasciarmi andare». Ma si è dimenticato nel vano porta oggetti del suo van le due etichette con il prezzo degli, che complessivamente valevano 769.500 dollari, e ai poliziotti quelle etichette non sono sfuggite.