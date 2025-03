Ilrestodelcarlino.it - Preso a pugni per uno sguardo di troppo

Rischia di vedersi ‘macchiata’ la fedina penale il 14enne di Cesenatico denunciato per lesioni alla Procura della Repubblica dei minorenni di Bologna. L’aggressione, ai danni di un 15enne, è avvenuta domenica pomeriggio sul lungomare. Vecchie ruggini, forse legate a una ragazza contesa. La denuncia è stata presentata ai carabinieri dai genitori del 15enne picchiato. La procura dei minorenni ha avviato un’indagine per lesioni lievi a carico dell’aggressore. La voglia di attaccar briga del 14enne sarebbe esplosa perché si è sentito ‘guardare con aria di sfida’ dal 15enne incontrato per strada. Il 14enne avrebbe colpito con un improvviso pugno al volto l’altro ragazzo che indossava occhiali da vista, andati in frantumi. A bloccare l’ira dell’aggressore sarebbero stati gli amici di entrambi. Il 15enne, che ha riportato ferite al volto e all’occhio sinistro, è stato ricoverato al pronto soccorso con una prognosi dieci giorni.