Ilfattoquotidiano.it - Precipita nel vuoto per decine di metri mentre è in videochiamata con l’amico: Beatrice Sgroia muore a 28 anni raccogliendo asparagi selvatici

Un passo falso, mossoera incon un amico. Così è morta, 28raccoglieva. L’incidente è avvenuto nel Frusinate: la giovane, madre di due bambini e conosciuta a Veroli per il suo impegno nel servizio civile, èta per dieciin una cava ed è morta sul colpo.L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 25 marzo, quandoha deciso di approfittare della bella giornata per fare una passeggiata nella località Bagnara, sulle colline di Monte San GiovCampano.percorreva un sentiero alla ricerca di, ha messo un piede su un sasso che ha ceduto, facendola cadere in un dirupo vicino a una cava. In quel momento, era incon un amico, che ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato il 118.