Dayitalianews.com - Precipita nel vuoto e muore dopo il ricovero in ospedale. La vittima aveva 55 anni. Purtroppo inutili i tentativi di salvarla. La tragedia a pochi passi da piazza di Spagna, a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Un drammatico incidente quello verificatosi nel cuore diquesta mattina, mercoledì 26 marzo, quando una donna di nazionalità spagnola, di 55, èta nelnei pressi della celebre scalinata di Trinità dei Monti. Nonostante i soccorsi immediati, la donna è deceduta pocoilin.La caduta e i soccorsi immediatiL’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino. La donna è caduta da un parapetto, finendo all’interno di un’area privata, nei pressi di un’attività commerciale situata nella zona didi. Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto e hanno provveduto al trasporto d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusaSul luogo dellasono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.