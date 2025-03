Ilfattoquotidiano.it - Precipita in un dirupo alla Milano-Sanremo, ma nessuno se ne accorge: “Solo in ospedale ci siamo resi conto”

La2025 è stata folle. Se l’adrenalinica lotta tra Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna e Tadej Pogacar ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati di ciclismo, c’è stato un altro episodio che avrebbe potuto suscitare la stessa reazione, ma per un motivo completamente diverso. Il 22enne slovacco Martin Svr?ek ha concluso la sua garando in undurante la discesa dCipressa, finendo incon fratture multiple. Un incidente che per fortuna non si è tramutato in tragedia, ma il team dello slovacco, la Soudal Quick-Step, ha sottolineato la pericolosità di quanto accaduto: “Abbiamo richiamato i nostri corridori via radio che sono tornati indietro a cercarlo. Una situazione di pericolo e mancanza di sicurezza su cui non può calare il silenzio”.Martin Svr?ek èto per tre metri d’altezza.