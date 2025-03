Lanazione.it - Prato, L.G. Studio compie 40 anni: brindisi con clienti e istituzioni

, 25 marzo 2025 –quarant’di attività L.G.di. LoTecnico Associato degli ingegneri Massimo Giommaroni e Paolo Bandini, che ne sono soci e titolari, si prepara a tagliare questo importante traguardo con uninsieme a collaboratori, tecnici e. L.G.oggi è una realtà importante e prestigiosa che fin dalla sua fondazione ha saputo conquistarsi un nome e una posizione di rilievo non solo a, ma anche in Toscana e oltre i confini regionali e nazionali. Una storia che ripercorriamo insieme a uno dei due titolari. Ingegner Massimo Giommaroni, come nasce L.G.? “Quando iniziammo, col mio socio lavoravamo per contro nostro, io con tecnigrafo e penne a china. Ne sono cambiate di cose da allora. Lovive da quarant’nella realtà pratese e toscana, è una struttura consolidata nel ramo della progettazione e direzione dei lavori, e nel ramo delle perizie che cura il mio socio.