Prato, 30 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

, 26 marzo 2025 - 30di finanziamenti per i sei progetti dell'area divincitori del bando “Siete presente.e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-sì in accordo con il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando “Siete presente.e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo deinell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. “Siete presente dà voce aie permette loro di diventare protagonisti della società, dando un prezioso contributo al mondo dele al benessere della comunità attraverso i progetti selezionati dal bando, che hanno ricadute positive sul territorio e anche sulle associazioni che lo animano e quindi sui cittadini che lo vivono”, afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot.