Prada firma un nuovo racconto per celebrare la collezione Prada Re-nylon 2025 e per sottolineare il suo impegno green

Un partner d’eccezione National Geographic CreativeWorks e due protagonisti altrettanto importanti, gli attori Benedict Cumberbatch e Sadie Sink. Insieme perlae la campagnaRe-. Sei episodi per una serie di docu-film ambientati in Norvegia e in Messico che raccontano e si “immergono” negli ecosistemi di questi luoghi, esplorandone in particolare gli ambienti marini.Il progettoRe-nasce dalla rigenerazione di rifiuti in plastica raccolti nell’oceano e nelle discariche, e testimonia l’del Gruppo per l’utilizzo di risorse innovative. L’1% dei proventi dellaRe-for SEA BEYOND e? destinato a beneficio del programma educativo SEA BEYOND, che mira a ispirare e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’oceano e la necessita? di preservarlo.