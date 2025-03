Puntomagazine.it - Pozzuoli: Tenta rapina in farmacia. Arrestato dai Carabinieri

I militari della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato F. C., 43enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti a via Sotto il Monte 7 per la segnalazione di una rapina alla farmacia. Poco prima il 43enne è entrato nell'attività commerciale e ha minacciato un dipendente per farsi consegnare l'incasso giornaliero e lo ha colpito con uno schiaffo. Il farmacista non aveva possibilità di accesso alla cassa automatica e riesce a mettere in fuga l'uomo che veniva bloccato poco distante dai militari intervenuti. L'arrestato è nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria