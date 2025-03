Zon.it - Potenziamento organico dell’ospedale “Fucito” di M.S.Severino: il gruppo “Radici” vicino al sindaco Somma

Le sofferenze diche sta incontrando in questo ultimo periodo l’ospedale “” di Mercato S.è un argomento che tiene col fiato sospeso anche i territori limitrofi, richiamando l’attenzione di tutte le Amministrazioni Comunali della Valle dell’Irno affinchè si possa intervenire per dare sostegno alAntonio, che nei giorni scorsi ha messo in campo un’azione di pressing nei confronti della direzione generale per ildel personale medico.Una questione che anche i Consiglieri deldi opposizione “” del Comune di Bracigliano seguono con particolare interesse, consapevoli che il nosocomio di Mercato S.è il principale punto di riferimento per le emergenze sanitarie anche per i braciglianesi, che come altri cittadini residenti in Comuni limitrofi si recano presso questa struttura sanitaria in caso di bisogno.