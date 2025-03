Liberoquotidiano.it - "Possibile nessuno denunci?". Sospetti "manipolazione" sulle sfide dell'Eredità

Ancora polemiche a L'. La puntata in onda martedì 25 marzo su Rai 1 non è esente da critiche. Al centro proprio leche vedono contendersi i concorrenti il gioco finale: la Ghigliottina. In diversi telespettatori hanno notato una certa disparità. Tra questi un utente su X che scrive: "Machel'evidenteche perlomeno dovrebbero essere confrontabili a coppia con lo stesso n. di lettere e con un criterio identico di uscitae lettere mancanti. Marco Liorni - conclude poi sul conduttore - con i suoi limiti di parola fa quel che può". Ma come già anticipato, quellanon è l'unica critica. Nel mirino anche la "scossa", la sfida tornata dopo diversi anni. Il motivo? L'interpretazione molto più sobria rispetto al passato.